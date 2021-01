Wethouder Zutphen houdt frustraties ondanks extra miljoenen: ‘Niet meer te verantwoorden naar inwoners’

Al meerdere jaren moet Harry Matser voorafgaand aan het nieuwe jaar alle zeilen bijzetten om niet teveel uit te geven. Het miljoenentekort van Zutphen dwong de wethouder financiën meerdere malen tot harde bezuinigingen. Voor het nieuwe jaar presenteerde Matser onlangs nog een lijst van bijna drie a4'tjes vol bezuinigingen. Niet voor het eerst kwam er afgelopen jaar toch een meevaller vanuit het Rijk. Zutphen staat mede daardoor over het afgelopen jaar toch zo'n 3,7 miljoen euro in de plus. Het stemt Matser echter alles behalve tevreden zolang de meevallers geen jaarlijkse terugkerende uitkering worden.