Wethouder Zutphen krijgt privéleven terug: ‘Kan nu de ouderraad in of biertje op terras drinken’

‘Met het hoofd tussen de knietjes zat hij onder tafel. Hij was een jaar of vijf. ‘Dit is Mike’, zei de juf. Hij is verdrietig, het gaat niet zo goed tussen zijn ouders thuis. Twee jaar later was Mike al drie keer uit huis geplaatst. Voor zijn eigen veiligheid. Drie keer weg bij zijn broer, drie keer weg bij de voetbal, drie keer weg bij zijn vriendjes. Voor Mike werd ik wethouder Jeugd. Voor Mike werk ik aan een veilig thuis en een fijne school voor alle kinderen die dat nodig hebben. Dit gaat niet over politiek. Dit gaat over Mike’.