Wethouder Zutphen vreest ‘Amerikaanse toestanden’ als minister vandaag niet met miljarden over de brug komt

De nood is hoog. Wat als de minister niet met miljarden over de brug komt? Wat gaan inwoners daarvan merken?

,,Veel van de gevolgen zijn nu nog niet te zien. Over vijf jaar gaan we dan zien hoe de openbare ruimte anders wordt ingericht. We kunnen de stad straks niet anders dan versoberen en laten verwaarlozen. Om wegen te onderhouden, moeten we geld reserveren. Dat kunnen we niet meer. Recent hebben we dat al kunnen zien bij de aanleg van een rotonde op de N346. Hoe graag we ook willen, we kunnen daar gewoon niet aan meebetalen.’’