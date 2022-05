Wethouder Zutphen zette raad op verkeerde been over omstreden Kerkpad: ‘Schokkend’

Moet Zutphen zich zorgen maken nu grote horecaza­ken verdwijnen? ‘Perso­neels­te­kort is groot probleem’

Er is werk aan de winkel om genoeg personeel te vinden voor alle horecazaken in de binnenstad van Zutphen. Dat concludeert binnenstadsmanager Remco Feith nu in korte tijd twee grote horecazaken verdwijnen. ,,Laten we hopen dat het hier bij blijft.’’

30 mei