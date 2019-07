Wie betaalt opruimen scheepswrakken in Zutphense Marshaven? Het antwoord komt over een week of zes

Zutphen zit met een forse onbetaalde rekening voor het opruimen van twee scheepswrakken in de Marshaven in 2017. Wie gaat de 100.000 euro betalen? Het antwoord komt over een week of zes van de Raad van State.

De gemeente Zutphen ging vrijdag bij de Raad van State in hoger beroep. Tegenpartij is Rob Schuurman, eigenaar van de gezonken schepen die in april 2017 door de gemeente van de havenbodem werden gelicht. ,,Betalen?'', reageerde Schuurman na de zitting. ,,Ik wil zelf van de gemeente een schadevergoeding van 350.000 euro.'' Schuurman heeft tot dusver de beste papieren. De gemeente verloor vorig jaar de rechtszaak bij de rechtbank Gelderland over de kosten voor het opruimen van de wrakken.

Brij

De zaak heeft een lange voorgeschiedenis en is een behoorlijke juridische brij geworden. De Raad van State moet kortgezegd uitzoeken of de gemeente Zutphen bevoegd was de wrakken te bergen. Anders kan de gemeente de kosten niet verhalen en moet Zutphen het geld zelf ophoesten. Cruciaal is welke wet in dit geval van toepassing is op de Marshaven. Is dat de Wrakkenwet, de Waterwet of de Scheepvaartverkeerswet?

Wrakkenwet

In het geval van de Wrakkenwet was de gemeente bevoegd. Die is dan ook van toepassing, zegt advocaat A. van Zwieten de Blom namens de gemeente. Schuurmans advocaat N. Smit vindt niet verrassend dat de andere wetten van toepassing zijn en dan is Rijkswaterstaat bevoegd. Maar die heeft geen kosten gemaakt. ,,Wij zijn bevoegd voor dat deel van de haven'', vindt de gemeente. ,,Rijkswaterstaat heeft dat zelf tegen ons gezegd.'' Volgens advocaat Smit was het echter slechts een ambtenaar van Rijkswaterstaat die dat heeft gezegd. ,,Ze hangen alles op aan de mededeling van die ambtenaar'', zei Smit.