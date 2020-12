Wie gaat deze gloednieuwe jachthaven in Zutphen beheren?

Video De 15.000 zonnepane­len op de oude vuilstort van Eerbeek zijn bijna klaar voor gebruik

3 december De laatste zonnepanelen zijn gelegd en de veiligheidschecks worden gedaan. Het zonnepark met ruim 15.000 panelen op de oude vuilstort in Eerbeek is bijna klaar voor gebruik. Het was een flinke klus voor projectleider Guus Koster. Pas als de stroomaansluiting er eind februari is, is hij echt tevreden. Ongeveer 1600 huishoudens krijgen dan groene stroom uit Eerbeek.