Wie haalt graffiti weg in Zutphen?

Aanleg zonnepark Fort de Pol in Zutphen kan bijna van start

30 maart Het Groningse bedrijf Solarfields heeft een SDE+ subsidie toegewezen gekregen voor de aanleg van een nieuw zonnepark op de voormalige vuilstortplaats Fort de Pol in Zutphen. Daarmee is de aanleg van het zonnepark op bedrijventerrein De Mars vrijwel zeker, want met de subsidiebeschikking is aan alle voorwaarden voor financiering voldaan.