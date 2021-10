Wie straks een nieuwbouwhuis in Zutphen koopt moet daar vijf jaar blijven wonen: ‘Woning is om te wonen’

De druk op de woningmarkt is groter dan ooit. Huizenprijzen gaan daardoor over de kop. De gemiddelde prijs voor een koophuis in de gemeente Zutphen is bijvoorbeeld in 25 jaar tijd gestegen met 239 procent. Een woning kostte in Zutphen in 1995 gemiddeld (omgerekend vanuit guldens) 78.355 euro, in 2020 was dat 265.915 euro. Met name jongeren en starters kunnen daardoor steeds lastiger een huis kopen.