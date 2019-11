Wie vertelt het juiste verhaal over aanval van ‘pitbullachtige’ hond in Zutphen?

25 hechtingen

Op zoek naar getuigen

Aangifte

De politie bevestigde gisteren dat er inderdaad geen aangifte is opgenomen over het incident op het terras, maar dat het voorval wel als melding is vastgelegd. ,,Onze collega’s hebben bij het bijtincident in Zutphen afgelopen weekend bemiddelend opgetreden. De aanval was niet gericht op mensen, maar als gevolg van het ingrijpen door de eigenaren om de honden uit elkaar te halen, is er gebeten door de honden’’, legde politiewoordvoerder Jacqueline Rustidge uit. ,,Er was dus geen sprake van opzet, dat maakt dat het niet strafbaar is maar civiel.’’