Wielercrack Atty Duijn (74) uit Eefde gaat zijn pupil Turbo Theo achterna: recordpoging in Geleen

EEN NIEUW BEGIN Jan (60) gooit zijn snackbar in Zutphen weer open: ‘Half maart zat ik even in de piepzak’

28 mei Nog lang niet alle beroepen kunnen weer aan de slag, maar na de versoepelingen die het kabinet doorvoerde, mogen we al wat meer. Wie zijn die mensen, wat hebben ze gedaan de afgelopen twee maanden en hoe zien ze de toekomst? In de serie ‘Een nieuw begin’ zetten we dagelijks iemand in de spotlights. Vandaag: Jan de Boer (60), snackbarhouder in Zutphen.