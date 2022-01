Wijkagenten Marien en Hedy spreken de taal van de straat in het Zutphense Waterkwartier: ‘Het was een pittig jaar’

Marien ten Brinke en Hedy Rosendal doen hun verhaal in een van de vele ruimtes van Wijkcentrum Waterkracht, aan het winkelplein midden in de wijk. Daar kunnen ‘Waterkwartierders’ terecht voor een bakkie, een praatje of hulp bij allerlei problemen. Normaal gesproken dan. Nu is het er erg rustig vanwege de lockdown.

Ten Brinke is vijf jaar geleden politieagent in Zutphen geworden. Daarvoor heeft hij dat werk tien jaar in de regio Utrecht gedaan. Rosendal is al 32 jaar politieagent. Ze werken allebei twee dagen per week in het Waterkwartier. Soms als duo, soms afzonderlijk van elkaar.