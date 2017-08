Wijnboer Derrick wil wijnwereld democratiseren

VideoHij verkocht een paar jaar geleden zijn aandeel van online wijnshop By the Grape om samen met een Spaanse vriend wijnboer te worden. Maar meestal is hij toch in Nederland om de zaken te regelen. Een interview met 'wijnwonderkind' Derrick Neleman. ,,Het is me echt niet komen aanwaaien.''

Nee, bezweert hij, hij was absoluut niet blij dat NRC Handelsblad onlangs een advertentie van hem weigerde. De krant vond het onkies om Derrick Neleman in een advertentie zijn Just Fucking Good Wine te laten aanprijzen. ,,Temeer ook omdat de advertentie al in diverse andere bladen soms paginagroot had gestaan. Ik baalde er flink van omdat ik het vrijdag hoorde en we ook al winkels die onze wijn verkopen, extra hadden bevoorraad met die wijnen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen het een wat aanstootgevende naam vinden, maar het is wel de beste wijn in ons assortiment. NRC zei dat ze moeite had met het woord fucking. Nou, ik heb het nagegaan en ben het heel vaak tegen gekomen in hun columns.''

Maar hoe kom je aan die naam?

,,Die naam is een beetje een Robin Hood-achtige actie. Het is een statement tegen het wijnsnobisme dat we hiermee willen maken. Iedereen kent in zijn omgeving wel een wijnsnob die graag wil imponeren. En vooral wil laten weten dat hij veel verstand van wijn heeft en jij niet. Daar heb ik dus helemaal niks mee. We werken met veel jonge designers voor onze etiketten en als een soort reactie op heel veel gewichtigdoenerij kwamen we op Just Fucking Good Wine. We willen niet belerend doen of dat mensen zich geïntimideerd voelen door wijnsnobs. Probeer maar gewoon te doen. Ik noem het wel eens het democratiseren van het wijn drinken.''

Maak je daarom ook van die filmpjes van vijftien seconden waarin je 'alles' vertelt over die wijnen?

,,Ja, maar dat doen we natuurlijk ook met een knipoog. En we proberen het ook te doen zonder teveel in Jip en Janneke-taal te vervallen. Want we brengen in onze nieuwsbrieven ook achtergronden over wijnen. Dat doen we ook.''

Drink je zelf veel wijn?

,,Elke dag. Maar ik drink - in tegenstelling tot wat heel veel Nederlanders doen- wijn vooral bij het eten. Vaak drink ik dan wel onze eigen wijnen. Soms ook om te ontdekken hoe ze zich ontwikkelen.''

Zou je je eigen wijnen er bij een blindproeverij uit halen?

,,Blindproeverijen zijn heel lastig. Onze wijnen hebben wel een duidelijke signatuur. Het zijn vooral lichte, verteerbare, toegankelijke wijnen. Maar we maken geen hoerige wijnen zoals je vaak in de supermarkt tegen komt. Onze wijnen zijn wel toegankelijk, maar wel uitdagend. Maar ik kan heus niet garanderen dat ik onze wijnen bij een blindproeverij er altijd zal uithalen. Het hangt natuurlijk ook sterk af wat er voor de rest geproefd moet worden in zo'n geval.''

Je verkoopt veel online, maar hebt ook een fraaie wijnwinkel in Zutphen. Waarom ook een fysieke winkel?

,,We verkopen emotie en wijnliefhebbers vinden het plezierig hier naar toe te komen. Om ons te ontmoeten, te praten, te proeven in de winkel. Ook mensen vanuit het westen van het land komen naar Zutphen om ons te bezoeken. Ik geloof in de combinatie online/ offline. Misschien dat er nog wel een winkel bij komt, ik sluit het niet uit.''

Je wordt ook wel een wijnwonderkind genoemd. Alles lijkt te lukken.

,,Daar word ik vaak wel wat verlegen van. Het valt nu allemaal goed samen. Ik heb het ook getroffen met mijn Spaanse vriend die daar als hoofd wijnmaker natuurlijk het meeste werk verzet. Het is me echt niet komen aanwaaien. Ik moet er keihard voor werken, maar ik moet zeggen dat ik ook verbaasd ben hoe snel het is gegaan."

,,We verkopen nu Neleman-wijnen in acht landen. Maar het is zeker niet ons doel de grootste te worden. We willen graag het favoriete bio-wijnmerk van mensen worden. En we willen nooit een grijs muisje worden.''