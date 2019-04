Willem Schimmel runt al bijna halve eeuw honderd jaar oude sigarenzaak in Zutphen

Zorgcoördi­na­tor Anneke Maandag: ‘Ik heb de mooiste baan van Almen’

25 april Almen heeft sinds vorig jaar een zorgcoördinator. In politiek Lochem wordt er alom positief gesproken over haar werkzaamheden en wordt er geopperd om ook in andere dorpen zo’n functionaris aan te stellen. Maar wat doet de zorgcoördinator precies? Een gesprek met zorgcoördinator Anneke Maandag en voorzitter Ali Brinkman van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen.