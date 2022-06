Wilma (64) uit Zutphen bespaart niet alleen bij boodschappen: ‘Als ik ga douchen, neem ik een emmer mee’

Wilma Wullink werkt tijdelijk voor een uitzendbureau totdat ze daar haar nieuwe, vaste baan begint. Maar daardoor heeft ze voorlopig wel even iets minder te besteden. Los daarvan waren de stijgende prijzen haar in de supermarkt zeker opgevallen. ,,Ik let dus nog meer dan voorheen op de aanbiedingen. Zeker de 1+1-gratis-acties zijn interessant. Maar bijvoorbeeld bij de Jumbo geven ze je het product gratis als de prijs in de winkel niet klopt met de kassabon. En dat gebeurt best vaak. Het scheelt mij soms zomaar 5 euro in de week. Het is gewoon een kwestie van opletten.”