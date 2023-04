Wim Feber (89) loopt eindeloos door Zutphen om straks zijn 39ste Vierdaagse mee te maken: ‘Je bent met jezelf bezig’

Vierde klasse Lochem verkeert in goede vorm en houdt zicht op de titel

Sportclub Lochem kon met een overwinning in de thuiswedstrijd tegen concurrent Ulftse Boys de titelkansen in leven houden. Gewonnen werd er, en het was vooral de manier waarop die veelbelovend leek voor de rest van het seizoen van de jonge ploeg. Naarmate de wedstrijd vorderde werd Lochem aanvallend sterker, zonder achterin iets weg te geven. Dat resulteerde in een overtuigende zege: 3-0.