Winkel met kleding van IJssel-plastic waagt stap naar hartje Zutphen: ‘Hier ga ik niet meer weg’

Dure oversteek speciaal voor boeren in Almen geen brug te ver, maar toegangswe­gen komen er niet

De Berkel oversteken in het dorpje Almen wordt makkelijker gemaakt dankzij de Lochemse gemeenteraad. Niet voor iedereen, maar specifiek voor twee boeren. Zij kunnen in de toekomst met hun trekkers gebruik maken van een nieuwe brug over de rivier, gefinancierd door Lochem, speciaal voor landbouwvoertuigen.

17 januari