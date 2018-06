Winnende fotografen spreken bij World Press Photo Zutphen

Beiden vielen in de prijzen bij de prestigieuze internationale fotowedstrijd. Kogelman won de eerste prijs in de categorie langetermijnprojecten, met haar project over twee zusjes in een klein dorpje in Oostenrijk. Ze volgt hen fotografisch sinds 2012. Kogelman spreekt op 15 juli in het Luxor Theater. Doest kreeg de tweede prijs in de categorie natuur toegekend, voor zijn serie over makaken in Japan. Hij verzorgt op 11 juli een lezing in Musea Zutphen.