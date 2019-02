Wintermarathon Lemelerveld grote trekker; snuffelen aan striptekenen in Deventer

De organisatie van De Boombouw Wintermarathon in Lemelerveld kan met een tevreden gevoel terugkijken op de tocht van zondag. Ruim 1.250 fietsers namen deel aan de veertiende editie van het evenement. Nooit eerder reden er zoveel coureurs in mee, die konden kiezen uit een parcours over 55, 75 of honderd kilometer.

Volledig scherm Marjolijn van Kooten, tijdens haar optreden in Bathmen. © Frits Mandersloot

- In Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen speelde de cabaretier Marjolijn van Kooten afgelopen vrijdag haar voorstelling ‘Ik zie de bui al hangen’. Ze gaat in de show in op het taboe rondom psychische ziekten. ,,Waarom de schone schijn in het leven ophouden dat iedereen maar perfect moet zijn?’’, vraagt ze zich af. Vele jaren kampte Van Kooten met zware depressies en een angststoornis. Alle stoelen in het Cultuurhuus waren bezet.

Volledig scherm Sneeuwklokjes in Vorden. © Jennine van de Plassche-Staring

- Over records gesproken: ook bij Buitenplaats de Wildenborch in Vorden konden ze er een noteren. Op het jaarlijkse sneeuwklokjesweekend kwamen meer dan 1.100 bezoekers af. Het lente-achtige weer nodigde ook wel uit om er door de tuin en door het bos te wandelen.

Volledig scherm Ogen tekenen in Deventer. © Martin Geuzendam

- Kinderen en jongeren konden zondag in de Nieuwstraat in Deventer snuffelen aan striptekenen en Manga-ka tekenen, een Japanse striptekenstijl. Tekenaar Martin Geuzendam liet ze ogen, neuzen, monden en oren in uiteenlopende formaten en vormen, en grappig uitziende lijfjes met dunne beentjes of juist een dikke buik tekenen.

Volledig scherm De overdracht van de vleugel. © Eigen foto

- In de Dorpskerk Ruurlo was zondagmiddag de officiële overdracht van de vleugel door het Vleugelfonds Ruurlo aan het College van Kerkrentmeesters, de beheerders van de Dorpskerk. De kerk huurde eerst de vleugel, maar heeft die dankzij donaties vanuit Ruurlo onlangs kunnen kopen.

Volledig scherm Tuinexpo Salland is voor de twintigste keer gehouden. © Marketing By Els

- De Tuinexpo Salland kon in manege Luttenberg rond de negenduizend bezoekers begroeten. Daarmee stopte de teller op dezelfde plek als voorgaande jaren. Maar dit keer scoorde het evenement die bezoekers in drie dagen, in plaats van vier dagen voorheen.

Volledig scherm Bezoekers volgen nauwgezet hoe het enten in zijn werk gaat. © De Overtuin

- Wie zijn of haar favoriete appel- of perenboom wilde laten vermeerderen, kon zondag naar de Entdag van de Warnsveldse Overtuin gaan. Ruim honderd belangstellenden deden dat.

- Een uitverkochte zaal trakteerde zondagmiddag in Zutphen de muzikanten van de Ierse band Clachán op een langdurig applaus. In het Wereldlokaal bespeelde de band meer dan zestien verschillende instrumenten.

