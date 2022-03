Wisseling van de wacht, raad Zutphen onherkenbaar na verkiezingen: ‘Nu gaat het echt gebeuren’

Liander: vorig jaar 239 hennepkwe­ke­rij­en ontdekt in Flevoland en Gelderland. ‘Een fractie van het totaal’

Liander meldt dat zij vorig jaar samen met de politie 172 hennepkwekerijen heeft ontdekt in Gelderland en 67 in Flevoland. In veel gevallen was er sprake van energiediefstal. Liander schat het totaal aantal kwekerijen in haar verzorgingsgebied op achtduizend.

