Man die Zutphense ex-vrouw neerstak moet naar Pieter Baan Centrum

10:32 Stak de 39-jarige Shabab A. uit Nijmegen zijn vrouw neer in Zutphen op Tweede Kerstdag of deed ze een zelfmoordpoging? Volgens A. was het laatste aan de hand, maar de officier van justitie denkt dat de man eerwraak nam op zijn vrouw, omdat ze met een andere man contact had.