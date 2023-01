Wolf gesignaleerd in buitengebied Zutphen: ‘Zulke zwervers kunnen nu overal opduiken’

Verschillende mensen hebben gisteren in het buitengebied van Zutphen een wolf gesignaleerd. Het dier liep onder meer over de Lage Lochemseweg en kuierde volgens ooggetuige Ineke Pardijs richting Vorden. Wolvenkenner Maurice La Haye kijkt er niet eens meer van op. ,,Zulke zwervers kunnen nu overal opduiken.”

Wolven die nog geen roedel hebben, gaan in de winter op zoek naar andere wolven om in het voorjaar voor nakomelingen te kunnen zorgen, vertelt De la Haye. De wolf die gisteren in Zutphen liep, is waarschijnlijk ook op zoek naar soortgenoten.

Op sociale media in Whatsappgroepen gaat een foto rond van de wolf, die onder meer gezien is op het land van Arjan Kappert aan de Lage Lochemseweg bij Warnsveld. Roel en Ranca Hekkelman zagen het dier lopen en wisten het te vereeuwigen. Pardijs zag het beest van de oprit van haar huis aan de Hekkelerdijk aflopen richting Vorden. Daar is vorig jaar ook al een wolf gesignaleerd. ,,Ik zag meteen dat het geen hond was. Het dier was veel groter en had ook een ruwere vacht dan een herdershond.”

Ook kenner La Haye en zijn collega’s weten bijna zeker dat het hier om een wolf gaat. ,,En dat is nu ook niet heel bijzonder meer. Dit is waarschijnlijk een rondzwervende 1- of 2-jarige wolf die met een zoektocht bezig is om een roedel te gaan vormen. Dat gebeurt op veel meer plekken, alleen worden ze lang niet altijd waargenomen.”

De wolf werd na een afwezigheid van zo’n 150 jaar in 2015 voor het eerst weer gezien in Nederland. In de loop der jaren zijn er veel meer wolven naar Nederland gekomen. Het meldpunt ‘Wolven in Nederland’ heeft nu waarnemingen gehad van minstens 18 verschillende wolven. Er zijn al meer dan duizend meldingen gedaan door mensen die een wolf denken te hebben gezien.

