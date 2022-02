Wolsink en KVZ is een goed huwelijk: ‘Hij kan ons nog veel leren’

Theater­groep Woest Oost uit Zutphen speelt ‘De Overleven­de’ over vluchte­ling uit Aleppo

De nieuwe locatievoorstelling De Overlevende van theatergroep Woest Oost uit Zutphen gaat op vrijdag 18 maart in première. Het is een voorstelling over ‘totale ontheemding en jezelf weer terugvinden’. De scènes zijn gebaseerd op het verhaal van de Koerdisch-Syrisch-Zutphense Nouran Breem. Bijzonder is dat zij zelf deel uitmaakt van de voorstelling.

11 februari