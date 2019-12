‘Wonderstofje’ van waterschap Rijn en IJssel wint jaarlijkse Waterinnovatieprijs

Dit wonderstofje wordt gewonnen uit gezuiverd slib en moet vervuilende chemicaliën in de landbouw en industrie overbodig maken.

De speciale en nieuwe zuiveringinstallatie in Zutphen voor kaumera is pas sinds oktober in gebruik, maar krijgt nu al de prestigieuze prijs die de Unie van Waterschappen eens in het jaar uitreikt.

Hoge kwaliteit

,,De kwaliteit van de inzendingen was hoog en het viel vooral op hoe de innovaties inspelen op actuele vraagstukken. Zo zien we dat waterschappen hard bezig zijn hun bedrijfsvoering en projecten te verduurzamen’’, zegt juryvoorzitter Lidewijde Ongering, secretaris generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dan gaat het vooral om het tegenaan van verregaande klimaatverandering als gevolg van vervuilende methodes die momenteel worden gebruikt in de industrie, bouw en agrarische sector. De nieuwe biologische grondstof kaumera kan daar op meerdere manieren aan bijdragen.

Volledig scherm Het productieproces van Kaumera uitgelegd. © Waterschap Rijn & IJssel

Microplastics

Zo kunnen gewassen in de landbouw beter beschermd worden door ze met kaumera te coaten. Mark van Loosdrecht, hoogleraar biotechnologie aan de TU Delft zei daarover eerder in deze krant: ,,Het blijkt niet alleen een goede bescherming te bieden, maar ook de wortelvorming te stimuleren. Als de wortelvorming sneller gaat, heb je minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig.’’

Op die manier wordt voorkomen dat microplastics in de grond achterblijven, want chemische bestrijdingsmiddelen bevatten geregeld microplastics. Maar er zijn meer voorbeelden. Zo is gebleken uit testen, volgens de hoogleraar, dat er veel minder water nodig is om beton te maken als kaumera wordt toegevoegd aan het cement.

Beton minder poreus

,,We kwamen erachter dat het beton minder poreus wordt door kaumera. Dus je hebt straks minder beton nodig voor een gebouw om het staal in een constructie te versterken.’' Van Loosdrecht verwacht dat nieuwe gebouwen straks 10 procent minder beton nodig hebben.

Ook zou kaumera polyester lichter maken. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de autoindustrie, die daardoor lichtere auto’s kan maken. En die verbruiken over het algemeen minder brandstof.

Waterschap Vallei en Veluwe bouwt momenteel in Epe ook een installatie. Daarmee zijn waterschappen niet meer langer pure zuiveraars, maar onwikkelen ze zichzelf nu ook als producenten van grondstoffen. De zuiveringsinstallatie en fabriek in Zutphen kan 300 ton kaumera per jaar produceren.