Woningcorporaties Zutphen alarmeren informateur: ‘Wij kunnen niet bouwen door verhuurdersheffing’

Leer leven, in plaats van alleen maar wiskunde of Frans: Veluws College huurt coaches in voor leerlingen

25 mei ’s Ochtends alle schoolse vakken in lessen van een half uurtje, ’s middags tijd voor coaches en sport. Het Veluws College in Twello huurt professionele coaches in die de kinderen begeleiden. Leerlingen, maar ook school, zijn zo enthousiast dat nu al nagedacht wordt over een permanent vervolg volgend schooljaar.