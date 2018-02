Woon/zorg-appartementen in voormalig pand Rabobank Zutphen

In het voormalig pand van de Rabobank aan het Hagepoortplein komen 27 woon/zorg-appartementen voor ouderen met een somatische of psychogeriatrische aandoening (dementie).

Het gebouw is aangekocht door de Lenferink Groep. De vastgoedbelegger uit Zwolle verhuurt het pand aan Blueprint Group, een landelijke aanbieder van verzorgd wonen.

,,Samen aangenaam ouder worden, dat willen we bieden in de nieuwe appartementen'', zegt makelaar Geert-Harm van der Maat van Lenferink Groep. ,,We hebben het pand eind vorige week aangekocht en in Blueprint Group een goede partner gevonden.''

De in Schoonhoven gevestigde Blueprint Group heeft twintig woon/zorg-locaties, verspreid over het hele land. Zij streeft ernaar om de Zutphense appartementen voor particulier wonen met zorg binnen een jaar op te leveren. Directeur Matthijs Wolters: ,,We gaan zo snel mogelijk met de gemeente Zutphen om de tafel voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarna starten we met de verbouwing van het pand. Aan de buitenkant hoeft niet zoveel te gebeuren. Het gaat vooral om de herinrichting van het gebouw. Ons streven is om de appartementen eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar gereed te hebben.''

Intensieve zorg

Volgens Wolters is er in Zutphen behoefte aan 'intensieve zorg op maat' voor ouderen met dementie. ,,Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Er is landelijk een behoeftevraag naar dergelijke zorg van bijna 100 personen per kern, ook in de gemeente Zutphen. De locatie in Zutphen is ideaal. Het pand ligt in het centrum, waardoor alles voor de ouderen goed bereikbaar is.''

Er komt in het pand een gezamenlijke huiskamer. En er worden allerlei gezamenlijke activiteiten ontwikkeld voor de ouderen. Voorts komt er een grote keuken in het pand, waarin dagelijks vers wordt gekookt.

