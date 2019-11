Woonzorgcentrum in Warnsveld schoot tekort bij het uitdelen van medicijnen

Oude eik in Hall tegen de vlakte, ooievaars landen straks op fonkel­nieuw nest

25 november Het ooievaarspaar dat normaal gesproken heerlijk nestelt in de Amerikaanse eik aan de Langedijk in Hall, zal komend voorjaar mogelijk even raar 'op zijn snavel’ kijken. De gevleugelde dame en heer zullen hun zo vertrouwde boom dan niet aantreffen; de zieke eik werd vanochtend gekapt en in stukken afgevoerd. Ter vervanging is een nestpaal geplaatst.