Woonzorgcentrum in Zutphen langer dicht voor bezoek na nieuw coronageval: ‘We zijn weer terug bij af’

Een zekere frustratie klinkt door in de stem van Giovanni Oddo, de voorzitter van het coronacrisisteam van de verantwoordelijke zorggroep Sint Maarten. De Polbeek was alweer twee tot drie weken coronavrij en stond op het punt om na maanden weer open te gaan voor bezoek. ,,We vinden het heel belangrijk dat al deze mensen gewoon weer bezocht kunnen worden. Maar nu moeten we toch wéér minimaal twee weken in lockdown.’’