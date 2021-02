Wordt het 's avonds donkerder in Zutphen? Voorstel om onnodig licht in gebouwen tegen te gaan

Interactie kaart & Video Zutphen is in een hevige strijd verwikkeld met de gans, maar denkt nu de oplossing te hebben

18 februari Voetpaden vol ganzenpoep, kaalgevreten grasvelden en oneindig lang gekwaak. De laatste drie jaar is de ganzenoverlast in Zutphen groot. Ingrijpen is nauwelijks mogelijk, de gans is namelijk een beschermde diersoort. Na jaren van steeds groter wordende overlast denkt Zutphen nu de oplossing te hebben.