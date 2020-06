Wordt Vorden het mooiste dorp van Nederland? ‘Zelfs een vuilnisbelt zou hier schitterend zijn’

Een nieuw begin Directeur Hans Heesen kan weer filmlief­heb­bers ontvangen in Luxor Zutphen en dat is nodig ook: ‘We teren nu op ons spaarpotje...’

10:00 Nog lang niet alle beroepen kunnen weer aan de slag, maar na de versoepelingen die het kabinet doorvoerde, mogen we al wat meer. Wie zijn die mensen, wat hebben ze gedaan de afgelopen twee maanden en hoe zien ze de toekomst? In de serie ‘Een nieuw begin’ zetten we dagelijks iemand in de spotlights. Vandaag: Hans Heesen (61), directeur van Filmhuis Luxor in Zutphen.