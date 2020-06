World Press Photo gaat tóch door in Zutphen: ‘Het was kantje boord’

De zesde editie van de fototentoonstelling World Press Photo in Zutphen is gered. De organisatie verkeerde vanwege de coronacrisis lang in onzekerheid, maar heeft de knoop doorgehakt: van 10 juli tot en met 2 augustus is de expositie te bezoeken in de Walburgiskerk. In sterk versoberde vorm, dat wel.

De organisator, stichting Zutphen: Doen!, heeft een spannende tijd achter de rug. Toen de coronamaatregelen voor onder andere exposities ruim twee weken geleden werden versoepeld, kwam er een einde aan maandenlang wachten en kon er een plan worden opgesteld voor een coronaproof World Press Photo.

Hebben jullie je grote zorgen gemaakt?

Patrick van Gemert, bestuurslid Zutphen: Doen!: ,,Ja, het was kantje boord. Normaal gesproken trekken we een half jaar uit voor de voorbereidingen. Vanwege corona kan dat nu niet. We wisten maandenlang niet waar we aan toe waren. Maar de zesde editie van World Press Photo kán gelukkig in Zutphen. We doen de hele voorbereiding in drie weken tijd in plaats van een half jaar. De Walburgiskerk is al weer enige tijd open en heeft een goed en werkbaar coronaprotocol ontwikkeld. En na vijf jaar World Press Photo hebben wij een goed draaiboek klaarliggen. Dat moet wél stevig worden aangepast en versoberd.’’

Hoe ziet die versobering er uit?

,,We hebben de feestelijke opening en de lezingen geschrapt. We richten ons puur op de expositie van foto's. We gaan werken met tijdslots voor beheersbare groepen bezoekers om te voorkomen dat het te druk wordt. En mensen kunnen alleen komen op reservering. Ze kunnen online een kaartje kopen. De richtlijnen van het RIVM staan met inachtneming van de afstandsregels maximaal 100 bezoekers tegelijkertijd toe. We denken dat dat qua inrichting van de expositie kan in de Walburgiskerk, maar kijken daar nog even goed naar.’’

Quote Normaal gesproken komen er gemiddeld rond de 10.000 mensen af op de expositie. Dit jaar denken we 3.000 tot 5.000 mensen kwijt te kunnen Patrick van Gemert, Organisatie World Press Photo Zutphen

Jullie zullen ongetwijfeld minder publiek kunnen herbergen dan in de voorgaande vijf jaar. Dat scheelt inkomsten.

,,Ja, dat kan niet anders. Normaal gesproken komen er gemiddeld rond de 10.000 mensen af op de expositie. Dit jaar denken we 3000 tot 5000 mensen kwijt te kunnen, verdeeld over ruim drie weken. Dat scheelt aanzienlijk in de ticketopbrengsten. We willen dit jaar uit de kosten komen. Gelukkig werken de Walburgiskerk en World Press Photo mee. We hoeven minder huur te betalen aan de kerk en World Press Photo vraagt minder geld voor het huren van de foto's en de boarding.’’

Wordt het - verantwoord - druk in de Walburgiskerk, ondanks de late bekendmaking van het doorgaan van de expositie?

,,Ik denk het wel. Wij hebben een trouw publiek, dat via diverse kanalen al heeft laten weten graag weer naar Zutphen te komen. Als iedereen zich aan de coronaregels houdt, kan het weer een mooi feestje worden.’’