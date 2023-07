World Press Photo in Zutphense kerk: winnares te gast met indringende beelden van dorre droogte

‘Honderden banen op het spel’: provincie en gemeente slaan alarm bij moederbe­drijf papierfa­briek Eerbeek

Het sluiten van papierfabriek Stora Enso de Hoop in Eerbeek heeft té grote gevolgen voor het dorp en de omgeving. Dat is de boodschap van de provincie Gelderland en gemeente Brummen. In een brief aan het Finse moederbedrijf van de fabriek verzoeken ze om de Hoop niet te sluiten. ,,Het heeft ons enorm verrast en diep teleurgesteld.”