World Press Photo voor vijfde keer in Zutphen

World Press Photo toont al sinds 1955 de meest indrukwekkende nieuwsfoto’s van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd. In verschillende categorieën worden winnaars aangewezen alsmede een ‘overall’ winnaar. Deze iconische foto’s herinneren mensen zich soms nog vele jarenlang. Zoals de winnende foto in 1973 van het napalmmeisje in Vietnam, gemaakt door Nick Ut.

Lezingen

Dankzij de steun en inzet van vrijwilligers en sponsors is de Zutphense stichting er ook dit jaar in geslaagd de tentoonstelling naar Zutphen te halen. Belangstellenden kunnen zich bovendien weer verheugen op lezingen over fotografie en een zeer bijzonder diner te midden van de tentoonstelling in de Walburgiskerk, dat Zutphen: Doen! in samenwerking met By Chiel organiseert.