Worsten met spijkers na giftige gehaktballen in Warnsveld: ‘Hondenhater is ziek in zijn hoofd’

Auto slaat over de kop via geluidswal in Zutphen, bestuurder staat naast voertuig te wachten op politie

De bestuurder van een auto is vannacht op de N348 in Zutphen, ter hoogte van de kruising met de Voorsterallee, over de kop geslagen via de geluidswal naast de weg. Hij raakte daarbij niet gewond.

28 januari