,,Hé Zutphen is alweer in het nieuws,” appt mijn nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is verrukt, met vijf uitroeptekens erachter. Meteen volgt een linkje van een columnist uit een landelijke krant, die mijmert over Zutphense klingelende torens en de moskee, die al jaren jammerend over de daken galmt. Ik haal mijn wenkbrauwen op, ja, en? Eerder had hij al een column van een andere landelijke columnist gestuurd, met diezelfde hoeveelheid uitroeptekens, die ook over Zutphen ging. Vergeef me, ik weet niet meer wie dat was. Alsof het zo’n big deal is dat mijn stad in het nieuws is.

De nieuwe liefde woont in Den Haag. Het zou toch gek zijn als ik hem zou sturen: hé, Den Haag is alweer in het nieuws!!!!! Bouwers op het Malieveld!!!! Of: alweer Den Haag in het nieuws!!!! Ze willen een debat over de stikstofcrisis!!! Alsof de wereld ophoudt buiten de Randstad, grom ik. Nou moet ik zeggen dat het mij ook wel een piepklein beetje opviel, dat mijn stad een ietsiepietsie vaak in het nieuws was. Zo verklaarde onlangs Matthijs van Nieuwkerk opnieuw de liefde aan mijn stad, en had mijn held Adriaan van Dis haar net verruild voor Amsterdam.

Wat ook wel een tikje –een klein beetje maar hoor- opvallend is, is dat de huizenprijzen in Zutphen maar blijven stijgen en de import van Randstedelingen blijft groeien. Dat heeft natuurlijk alles te maken met alle festiviteiten die de stad zo aantrekkelijk maken. Nog misselijk van de geuren van het chocoladefestival –wie bedenkt zo iets?- en met de echo van boerende bokbierdrinkers en de resten van hun blaas en maaginhoud nog net zichtbaar in de straat, heb ik nog toeterende oren van het Jazz festival van afgelopen weekend.

“Wat is dat voor belachelijk houten bouwwerk langs de Oude IJsselbrug? Het lijkt wel of ik een Zwitsers bergdorp inrijd!” Zeker vanwege het groene imago, foetert mijn nieuwe liefde die dus niet zo nieuw meer is. Dat is juist om de brug te beschermen, omdat veel mensen in die bocht ertegen aan rijden, zeg ik verdedigend. Ik vind het zelf ook best wel een beetje boel lelijk, maar er zijn grenzen. Goh, hoe gaat het eigenlijk met de houten pallets met oud en nieuw in Den Haag?