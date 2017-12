Zes appartementen nog onbewoonbaar na felle brand in Zutphen

Onderzoek naar openbare toiletten in Zutphen

12:47 Zutphen gaat de mogelijkheid onderzoeken om één of meerdere openbare toiletten in het stadscentrum te realiseren. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor een openbaar invalidentoilet onderzocht. De raad stemde maandag unaniem in met een motie van het CDA, waarin die wens is geformuleerd.