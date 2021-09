Zeven ton uit Den Haag voor middelbaar onderwijs in Zutphen, maar wat gaan ze daar mee doen?

Het aantal jonge kinderen in de regio daalt hard en dat heeft gevolgen voor het aantal leerlingen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Fusies, of in ieder geval intensieve samenwerkingen, zijn onontkoombaar. In Zutphen en verder in de Achterhoek, maar ook in andere krimpregio's in Nederland. Voor minister Slob een reden om miljoenen uit te trekken. Met het extra geld wil hij het voortgezet onderwijs in de benen houden in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen.