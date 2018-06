Zieke kastanjes bezorgen Zutphen kopzorgen

Suzanne Ruesink boerenam­bas­sa­deur in Gelderland

23 juni De melkvee- en varkenshoudster Suzanne Ruesink uit Aalten is benoemd tot de eerste ambassadeur van Team Agro NL. Ze is daarmee ‘boerenambassadeur’ in Gelderland. Team Agro NL, een collectief van boeren en tuinders, zoekt in alle provincies kandidaten voor die rol.