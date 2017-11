Zieke vrouw (84) uit Zutphen gaat strijd aan met 'Kwelzorg'

Ze is 84 jaar, Catherine Muilwijk. Een frêle vrouw. Kromgebogen. We zitten in haar kleine appartement, een hoog aan de Zutphense Karel Doormanstraat in het complex dat de Sterflat heet. Een appartement waaraan ze nu al twee weken gekluisterd zit. Wat te wijten is aan Welzorg, een aanbieder van zorg hulpmiddelen, zegt ze.

Ze lijdt aan een aandoening waardoor het kraakbeen tussen de rugwervels langzaam verdwijnt. Inmiddels is dat proces zo ver gevorderd, dat elke belasting van haar rug tot hevige pijnen leidt.

Niet te doen

Ze vertelt: ,,Ik had een scootmobiel, waar ik erg blij mee was. Het ding bracht me overal, ik kon er boodschappen mee doen. Maar met mijn rug wilde het niet meer. De bestrating hier in de omgeving bestaat voor een groot deel uit tegels en klinkers die lang niet allemaal recht liggen. In de scootmobiel gaf dat zoveel schokken, het was niet te doen.''

Ze benaderde Welzorg. Dat bedrijf kwam met een oplossing. Een elektrische rolstoel. Een geavanceerd apparaat dat nu nutteloos in het trapportaal van de flat staat.

Pookje

Catherine: ,,Voor mijn rug was het wel beter. Ik had minder pijn. Maar ik kan niet overweg met dat ding. Ik heb er twee dagen mee geoefend, hier beneden op het parkeerterrein. Er zit zo'n klein pookje op, waarmee je moet sturen en gas geven, maar dat is zo gevoelig. Het reageert meteen als je eraan komt. Ik voel me er niet veilig op. Daarbij: er zit helemaal geen mandje of niks op. Boodschappen kun je er niet mee doen.''

Een kennis van haar hoorde van de klachten en kwam met een verrassend simpele oplossing. Een kussen, vijf centimeter dik, van stug materiaal. Catherine staat op uit haar stoel, met een grimas die verraadt hoe pijnlijk die handeling is, en toont het kussen. ,,Dat absorbeert heel veel schokken en voorkomt pijn. Ik heb Welzorg dus gevraagd of ik de scootmobiel, die ze twee dagen eerder hadden ingenomen, terug mocht. Dat kon niet. Althans niet meteen. Ik moest rekening houden met een wachttijd van zes weken.''

Opgesloten

Wat ze ook doet: de organisatie die zij 'Kwelzorg' is gaan noemen, geeft geen centimeter toe. Catherine heeft maar te wachten. ,,Dat betekent dat ik hier opgesloten zit. Ik kan maar heel beperkt lopen. Een paar meter. Ik heb kind noch kraai. Gelukkig wel hele fijne buren. Dat is een geschenk. Die halen dingen voor me. Bij hen mag ik eten. Maar naar buiten kan ik niet. En dat vind ik zo fijn.''

Tijdens het gesprek gaat de deur van het geheugen van Catherine soms op een kier. Dan is er doorzicht naar een jonge vrouw die vele en verre reizen maakte, later werkte voor een ministerie, Shell, lesgaf. Een moeizame relatie met haar moeder had. En trouwde met een man die haar verbood te werken.

,,Mijn leven was niet altijd even gemakkelijk. Maar heeft me ook weerbaar gemaakt. Dus wil ik de strijd met Kwelzorg aan. Ik wil niet op de voorgrond staan. Maar nu was ik dat bedrijf zo beu, dat ik de krant heb gebeld. Ik weet niet of het voor mij helpt, maar er zijn zoveel mensen in deze flat (in de Sterflat wonen alleen 55-plussers) die klagen over die organisatie. Misschien zijn die er ook bij geholpen.''

Tumoren

Catherines tijd in het hier en nu is beperkt geraakt. In haar hoofd groeien tumoren. Ze laten verwijderen, ziet ze niet meer zitten ('hoeveel beter wordt je daarvan?') Ze vertelt het schijnbaar emotieloos. ,,Wie zit er te wachten op gejank van een oude vrouw. Maar ik wel het maximale eruit halen. Dan snap je toch niet, dat je zes weken op zo'n stoel moet wachten?''