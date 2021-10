Ziekenhuis Zutphen heropent verloskunde na opmerkelijke ontslagen

Zwangere vrouwen konden sinds 17 september niet meer bevallen in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Er was een tekort aan verpleegkundigen, waardoor ‘de kwaliteit van zorg onvoldoende kan worden gegarandeerd’. Ook kreeg Gelre de dienstroosters niet meer rond. De personele bezetting van de afdeling is nu weer voldoende op sterkte volgens de organisatie.

Nieuwe verpleegkundigen

Het personeelstekort op de afdeling is inmiddels opgelost, meldt Gelre op de site: ‘Een aantal verpleegkundigen dat met zwangerschapsverlof was, is weer terug. Daarnaast heeft Gelre een aantal nieuwe verpleegkundigen weten aan te trekken.’

Er wordt voorlopig nog gewerkt met een aangepast rooster. Later dit jaar moeten alle bedden van de verloskundeafdeling bij Gelre in Zutphen weer beschikbaar zijn.

Waardering

De afgelopen periode hebben verloskundigen in de regio moeten uitwijken naar ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Winterswijk en Arnhem. Elza den Hertog, lid Raad van Bestuur van Gelre, meldt de op de site: ,,We zijn blij met de manier waarop omringende ziekenhuizen ons hebben geholpen. De onderlinge solidariteit is groot. Ook heb ik grote waardering voor de bereidheid van verloskundigen om alle doorverwijzingen naar omringende ziekenhuizen in goede banen te leiden.’’

In de tussentijd bleek dat onder meer dat drie medewerkers op de afdeling verloskunde in Zutphen zijn ontslagen vanwege onprofessioneel gedrag. Het Gelre maakte niet bekend wat de exacte reden van het gedwongen vertrek was. Het gebrek aan uitleg leidde volgens meerdere medewerkers tot een gespannen sfeer op de werkvloer.

