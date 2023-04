Ziekenhuis Zutphen stopt per direct met bevallingen in weekend door personeelsgebrek: ‘Hadden het graag anders gezien’

Buiten­school­se opvang in Mongoolse yurt onverwacht gesloten na overlijden eigenares­se

Ravotten, ontdekken, spelen. Het kon allemaal bij buitenschoolse opvang (BSO) De Zeekraai, waar kinderen in een grote yurt in het buitengebied van Eefde werden opgevangen. Werden, want in november overleed de eigenaresse plotseling. Maanden later lijkt het doek voor de BSO definitief te vallen: ,,Mijn dochter wil het voortzetten, maar we lopen vast bij de gemeente.”