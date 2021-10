Ziekenhuis Zutphen zwijgt over ongebruikelijke ontslagen bij verloskunde: ‘Geen verband met overbodige kraamverzorgers’

Scharen en stoelen aan de kant, punk in barbershop tijdens Popronde Zutphen: ‘Lekker energiek, net als onze zaak’

11 oktober Felle punk en wilde elektronica voor een mannetje of tien? Waarom niet? Barbershop Alley Cat is op zondag 24 oktober vermoedelijk de kleinste locatie tijdens de Zutphense Popronde. Eigenaar Bing Campos (34) gooit dan alle stoelen aan de kant, bergt de scharen en scheermesjes op en opent zijn tijdelijke popzaaltje. ,,Dit past helemaal in ons straatje.’’