Ziekenhuispersoneel over actiedag: ‘We moeten íets doen om voor onszelf op te komen’

In één klap de grootste vuurwerk­han­de­laar van Zutphen

7:07 Na jaren absentie is het straks weer mogelijk vuurwerk te kopen aan het Polplein in Zutphen. Eigenaren Joyce Aalbers en Harold Esman van kringloopwinkel Re-Sell stuitten bij toeval op vuurwerkbunkers in hun magazijn. ,,We hadden geen idee. Het schijnen de grootste uit de omgeving te zijn.”