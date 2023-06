Ziekenhuiszorg Zutphen verdwijnt: gemeente moet ritjes naar andere ziekenhuizen betaalbaar houden

Boze, dronken vader breekt in in Terwolde, jaagt ex en zoontje de wc in en bijt agent: ‘Ik wil haar niet eens meer kennen’

Hij was al eerder veroordeeld voor het stalken van de moeder van zijn eenjarige zoontje en had een contactverbod. Desondanks nodigde zij haar 34-jarige ex uit Den Haag uit in haar chalet op een vakantiepark in Terwolde, zodat hij hun kind kon zien. Daar liep het helemaal mis.