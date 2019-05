Zilt-Bikes sleept grote orders binnen en zorgt voor meer banen in Zutphen

Groot tekort op jeugdzorg duwt Voorst diep in rode cijfers

21 mei De gemeente Voorst heeft vorig jaar veel meer geld uitgegeven dan vooraf is begroot. Uit de jaarrekening over 2018 blijkt dat de gemeente diep in de rode cijfers is gedoken. Vooral vanwege extra kosten voor jeugdzorg is het tekort over heel 2018 opgelopen tot 3,2 miljoen euro. Dat is 2,5 miljoen meer dan waarmee rekening werd gehouden. Die extra kosten zorgen ervoor dat de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, slinkt.