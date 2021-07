Zo gaat Zutphen de gemeente dementievriendelijker maken: ‘Zit hem al in hele kleine dingen’

Agenten woest op Hagenaar (28) die oudere mensen zwaarge­wond achterlaat in huis in Zutphen

21 juli Een 28-jarige man uit Den Haag zou ‘voor jaren achter de dikke deur mogen belanden’ voor waar hij deze week in Zutphen voor werd opgepakt. Dat stelt een wijkagent uit Zutphen in een emotionele post op Instagram. ‘Hij is een gevaar voor de maatschappij.’