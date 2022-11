Zo gaat Zutphen nog verder om inwoners en ondernemers door de energiecrisis te helpen

Met video Vierde generatie klaarge­stoomd bij familiebe­drijf Witte Smid uit Warnsveld: ‘We treden steeds meer op de voorgrond’

Met vestigingen in Raalte en Warnsveld, maar ook in Aalten, Arnhem en Hengelo, is Witte Smid naar eigen zeggen een behoorlijke verkoper van aanhangers in de regio geworden. Het bedrijf, 102 jaar jong, is al drie generaties in handen van de familie Koop en daar komt nog een vierde generatie bij. Zoon en dochter Jan-Willem (37) en Suzan Koop (39) moeten het bedrijf, langzaam maar zeker, gaan leiden.

17 november