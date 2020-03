Zo laat sportautofabrikant uit Zutphen meer dan miljoen mondkapjes uit China halen voor ziekenhuizen in de regio

,,Zaken doen in China is lastig. Als je er langdurige contacten hebt, dan belazeren ze je niet.’’ Iwan Göbel en zijn broer Dimitri bedachten zich niet toen een medewerker van zijn sportautofabriek vertelde hoe het ervoor stond in het ziekenhuis waar zijn vrouw werkte. ,,Toen we dat hoorden, zijn we gaan kijken of wij niet wat kunnen regelen. We doen voor ons bedrijf zaken in 86 landen en hebben dus best veel contacten.’’