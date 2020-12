Zo moeten jongeren en inwoners met middelinkomen sneller een huurwoning in Zutphen vinden

Een inwoner met een middelinkomen moet sneller aan een huurwoning kunnen komen in Zutphen. Hoe is nog de vraag, maar dat er iets voor deze doelgroep moet gebeuren is duidelijk voor de gemeente en de woonbedrijven in Zutphen. Deze groep huishoudens heeft een jaarinkomen tussen de 35.000 en 42.000 euro. ,,Juist nu in een tijd dat koopwoningen hard stijgen is het belangrijk dat we iets doen’’, zegt wethouder Mathijs ten Broeke.