Zoektocht met boot en helikopter naar mogelijke drenkeling op IJssel bij Zutphen

De hulpdiensten kregen tegen 21.30 uur een melding over een mogelijke persoon te water. Omstanders hebben een busje in de IJssel gezien, die stroomafwaarts ging. Het was onbekend of er een persoon in het busje zat. Al vrij snel werd duidelijk dat het busje leeg was. De hulpdiensten kijken met onder meer een boot nog wel uit naar een mogelijke drenkeling in de IJssel.