De politie heeft maandagmiddag met een sonarboot gespeurd naar tekenen van de vermiste Zutphenaar op de IJssel tussen Brummen en Zutphen. Nijman wordt sinds woensdag 24 april vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien tijdens een bezoek aan vrienden in Brummen. Afgelopen weekend is zijn auto gevonden op de Weg naar het Ganzenei in de Brummense buurtschap Cortenoever.

Tips

Een uitgebreide zoektocht heeft nog geen aanknopingspunten opgeleverd, zegt politiewoordvoerster Hennie Plant. In elk geval wordt er vandaag niet opnieuw met een sonarboot gezocht. ,,Als we bruikbare tips krijgen, trekken we die natuurlijk na’’, zegt Plant.

Parkinson

De familie van Nijman maakt zich grote zorgen. Die zorgen begonnen toen hij donderdag niet op zijn afspraken verscheen. Hij had twee afspraken staan, waaronder één met zijn hoogbejaarde ouders en nichtje. Zijn moeder heeft hem donderdag nog gebeld, maar kreeg telefonisch geen gehoor. Nijman heeft Parkinson en slikt hier medicatie voor, maar die heeft hij niet meegenomen. Nijman is in Zutphen vooral bekend als zwemleraar. Hij heeft namens zwemvereniging De IJsselmeeuwen jarenlang zwemles gegeven.